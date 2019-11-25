При уходе с ЕНВД не забудьте перенастроить ККТ

С 1 января 2020 года в Пермском крае прекращает свое действие система ЕНВД. В этой связи региональное УФНС напоминает о необходимости изменения настроек ККТ.

Дело в том, что в числе прочих реквизитов в чеке ККТ отражается применяемая система налогообложения.

Система ЕНВД не указывается при регистрации ККТ, следовательно, ее изменение не требует перерегистрации ККТ в налоговом органе.

Вместе с тем, на кассовом аппарате пользователя должен быть сформирован отчет об изменении параметров регистрации, в котором указываются измененные сведения.

Изменения необходимо внести самостоятельно или с помощью технических центров, обслуживающих кассовую технику, до формирования первого фискального документа, в том числе кассового чека, так как отражение в кассовом чеке системы налогообложения, отличной от применяемой, является нарушением и предусматривает административную ответственность.