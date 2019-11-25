Банковский беспредел. Как безопасники и кадровики издеваются над кассиром-инвалидом

Историю кассира с зашкаливающим уровнем банковского цинизма рассказала корреспондент Russia Today Маша Шер. Речь идет о ее матери, работающей в должности валютного кассира в Россельхозбанке.

Женщине 58 лет, она имеет 3 степень инвалидности.

Несколько недель назад отделение, где работала женщина столкнулось с мошенничеством.

«Некий гражданин, клиент банка, дважды получил выплату от АСВ по одному и тому же страховому поводу, 1,4 млн. рублей. На беду, в тот день, когда он пришёл во второй раз, была смена именно моей мамы. Вместе с ней также работали два менеджера, мужчина и женщина. Решение о выплате денег принимали именно они, не мать. Мама «виновата» лишь в том, что по распоряжению менеджеров выдала из кассы деньги. Она и не могла их не выдать, оспорить решение вышестоящего сотрудника, и действовала исключительно по инструкции».

Когда обман вскрылся, банк не стал ни подавать заявление о совершённом преступлении в полицию, ни как-либо еще пытаться привлечь к ответственности мошенника. Вместо этого в Россельхозбанкее решили взыскать ущерб с собственных сотрудников, работавших в тот день. Сначала 11 часов допрашивали мужчину, жесточайше прессовали, запугивали.

«Ближе к полуночи прямо с допроса мужчину повезли в полицию и написали на него заявление, в котором он указан организатором кражи, а мама и второй менеджер – сообщницами. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

Потом на допрос вызвали кассира. Приехать вместе с адвокатом запретили.

«Тогда же мама раскрыла свою инвалидность, сказала, что ехать к 5 вечера, зная, что ее коллегу 11 часов мучили, она не может тупо по состоянию здоровья. Мама также сослалась на высокую нагрузку кассы в тот день и отсутствие сменного кассира – если б она поехала, в разгар рабочего дня, работа отделения попросту бы остановилась. Этому доводу вняли, и перенесли допрос на следующий день».

Вместо допроса женщина поехала вместе с адвокатом в головной офис компании, чтобы объяснить, почему она не может поехать на допрос одна, а требовать от неё это сделать – незаконно. Но начальница отделения закатила скандал с оскорблениями. Потом женщине, отказавшейся ехать без адвоката и по состоянию здоровья на допрос, впаяли прогул. Когда вмешался адвокат, стали оформлять однодневную командировку.

Ближе к середине дня (приехали они туда к 9 утра) с адвокатом связалась начальница отдела кадров. Была достигнута договоренность о том, что служба безопасности снимает свои претензии с мамы, а мама увольняется по собственному желанию (она не была против этого решения). Женщина пыталась забрать свои вещи: туфли, бумаги. Ей мешали, ссылаясь на секретные сведения банка, которые там могут содержаться.

«Наконец, в отделение подъехала начальница отдела кадров Елена Баэрт. Адвокат написал соглашение о расторжении трудовых отношений по согласию сторон, и отдельно прописал там пункт о взаимном отсутствии материальных и иных претензии у банка и мамы. Это было важно, поскольку мы всерьёз опасались дальнейшей мести Россельхоза – что маму внесут в какие-либо чёрные списки, осложнят карьеру в дальнейшем. Проведя в банке 9,5 часов, к 6 вечера мама с Валентином (адвокат – прим. «Клерк») наконец освободились».

Но на следующий день вместо утвержденного накануне текста соглашения женщине дали на подпись принципиально другой вариант. Пункта об отсутствии претензий там, разумеется, не содержалось, зато стоял пункт о трехлетнем неразглашении каких-либо сведений о банке! От женщины снова стали требовать вначале проследовать на допрос, затем вернуться на рабочее место. Расчёт кассиру пообещали сделать только 25 числа, а до того времени работать, иначе оформят прогул и уволят по статье.

Мы обратились за комментарием и вскоре расскажем, чем закончилась история.