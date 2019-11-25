Женщины с маленькими детьми получат сокращенный рабочий день

Медведев предложил трансформировать свою идею перевести работников на четырехдневную неделю. Теперь рассматривают возможность неполного рабочего дня женщин с маленькими детьми.
Премьер согласен, что надо закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат. Об этом говорили с активом региональных отделений партии «Единая Россия», пишут «РИА Новости».
Некоторые молодые матери не согласны работать 4 дня в неделю, зато им может понравиться вариант пятидневки, но по четыре часа.
«Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы к этому когда-нибудь придем с точки зрения трудового законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе», — отметил Медведев.Глава правительства также против жесткого определения неполного рабочего дня в Трудовом кодексе, поскольку оно может оказать негативное влияние на положение матерей с маленькими детьми. По его словам, неполным рабочим днем может стать как половина обычных рабочих часов, так и большее количество.
«Скажут [матери]: «Ну, вот это не помещается в определение, значит, это полный рабочий день» — и так далее», — пояснил премьер.Напомним, что в августе Медведев предложил Минтруду обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю, отметив, что этот процесс должен происходить без сокращения зарплаты. Позднее премьер пояснил, что возможность перехода на четырехдневную неделю будет зависеть от ситуации в экономике страны на конкретных видах производств. По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, главными условиями перехода являются высокие доходы населения и производительность труда. Экономисты также утверждали, что в условиях слабого роста экономики переход на «четырехдневку» без снижения зарплат невозможен. В начале октября в Минтруде предупредили, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек предприятий на рабочую силу, а также себестоимости продукции.