Женщины с маленькими детьми получат сокращенный рабочий день

Медведев предложил трансформировать свою идею перевести работников на четырехдневную неделю. Теперь рассматривают возможность неполного рабочего дня женщин с маленькими детьми.

Премьер согласен, что надо закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат. Об этом говорили с активом региональных отделений партии «Единая Россия», пишут «РИА Новости».

Некоторые молодые матери не согласны работать 4 дня в неделю, зато им может понравиться вариант пятидневки, но по четыре часа.

«Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы к этому когда-нибудь придем с точки зрения трудового законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе», — отметил Медведев.

Глава правительства также против жесткого определения неполного рабочего дня в Трудовом кодексе, поскольку оно может оказать негативное влияние на положение матерей с маленькими детьми. По его словам, неполным рабочим днем может стать как половина обычных рабочих часов, так и большее количество.

«Скажут [матери]: «Ну, вот это не помещается в определение, значит, это полный рабочий день» — и так далее», — пояснил премьер.