Клерк.Ру

Четырехдневка пошла в Госдуму

Дмитрий Медведев договорился с парламентариями обсудить четырехдневку в начале 2020 года.

Депутаты Госдумы от «Единой России» на встрече с Дмитрием Медведевым договорились провести в начале следующего года масштабные обсуждения по теме четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщил первый зампред думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«С председателем обсуждался вопрос о том, чтобы провести на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в начале следующего года обсуждения этой темы с экспертами, бизнес-сообществом и профсоюзами», — цитирует парламентария ТАСС.

По его словам, Медведев обращает внимание и на важность этой идеи, и на то, что речь идёт о модернизации трудового законодательства в целом с учётом нового образа жизни. Исаев считает, что это обсуждение станет важным этапом при принятии возможных решений.

Напомним, что четырехдневку предложил сам премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако переход на новый формат не поддержали работодатели, никто не захотел даже попробовать новый формат работы.

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