Что делать, когда письмо Минфина противоречит решению Верховного суда

Минфин в письме № 03-03-07/88049 от 14.11.2019 разъяснил, на что надо ориентироваться, когда письменные разъяснения Минфина или ФНС не согласуются с позицией судебных органов.

Когда рекомендации и разъяснения Минфина и ФНС не согласуются с решениями, постановлениями, информационными письмами ВАС РФ, а также решениями, постановлениями, письмами ВС РФ, налоговые органы, начиная со дня размещения в полном объеме указанных актов и писем судов на их официальных сайтах в сети Интернет либо со дня их официального опубликования в установленном порядке, при реализации своих полномочий руководствуются указанными актами и письмами судов.

Напомним, в недавнем письме ФНС № БС-4-11/19262@ от 23.09.2019 сообщается, что после вынесения решения ВС по делу № А60-65115/2018, которое касается фиксированных взносов ИП на УСН с учетом расходов, налоговики начнут руководствоваться этим решением со дня его размещения в полном объеме на официальных сайтах в сети Интернет.

Данное решение недавно было опубликовано. Дело завершилось победой ИП.

Суд разрешил ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» считать 1-процентный взнос с разницы, а не с выручки.