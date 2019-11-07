Верховный суд разрешил ИП на УСН учитывать расходы при расчете взносов

Борьба индивидуальных предпринимателей на УСН за право учитывать расходы при расчете страховых взносов продолжается. И теперь у них есть поддержка Верховного суда.

29 октября ВС рассмотрел кассационную жалобу налоговиков по делу № А60-65115/2018 и вынес определение в пользу индивидуального предпринимателя.

Суть дела в следующем. ИП уплатил страховые взносы в фиксированном размере 23 400 руб. и страховой взнос в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 руб., рассчитанный с разницы между полученными в 2017 году доходами и произведенными расходами, в размере 29 521,25 (41 072 394 — 37 820 269) — 300 000) * 1%). Однако ИФНС рассчитала по другому (41 072 394 — 300 000) *1%) = 407 723. Поскольку сумма была выше максимально возможной суммы, ИП был начислен максимум — 187 200 руб (с учетом фиксированной части взносов). Предприниматель пытался оспорить это решение в региональном УФНС но безуспешно. Пришлось подавать в суд.

Все три судебные инстанции согласились с расчетом ИП. И Верховный суд подтвердил правильность их решений. По мнению судей, принцип определения объекта налогообложения плательщиками единого налога по УСН с объектом «доходы минус расходы», аналогичен принципу определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ.

При рассмотрении дела судьи учли и постановление Конституционного суда от 30.11.2016 № 27-П, и определение ВС от 18.04.2017 № 304-КГ16-16937, попавшее в Обзор судебной практики.

Попытка налоговиков сослаться на решение того же Верховного суда от 08.06.18 № АКПИ18-273 провалилась. Судьи указали на то, что письмо Минфина от 12.02.2018 № 03-15-07/8369, которое пытались признать недействительным, не относится к числу нормативных правовых актов, применяемых судами, арбитражными судами при рассмотрении и разрешении соответствующих дел, следовательно, содержащиеся в нем разъяснения не являются обязательными для судов.

Несмотря на мнение Верховного суда, не стоит надеяться, что ФНС сразу начнет считать взносы с учетом расходов. Вряд ли мнение Минфина резко изменится в пользу ИП если законодатель не внесет поправки в Налоговый кодекс. Так что хождение предпринимателей по судам продолжится.