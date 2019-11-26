Как считать НДФЛ при продаже подаренных акций

Согласно пункту 17.2 статьи 217 НК не подлежат налогообложению НДФЛ доходы, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в пункте 2 статьи 284.2 НК, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более 5 лет.

В этой связи не подлежат налогообложению не любые акции, находившиеся в собственности налогоплательщика более 5 лет, а только те из них, которые соответствуют критериям пункта 2 статьи 284.2 НК.

Таким образом, при продаже акций, не соответствующих критериям пункта 2 статьи 284.2 НК, доход (финансовый результат) от их продажи подлежит обложению НДФЛ.

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг.

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования НДФЛ в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК не взимается, при налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг.

Соответственно, в качестве расходов при продаже акций могут быть учтены расходы на их приобретение, произведенные дарителем.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/87934 от 14.11.2019.