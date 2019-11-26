Когда можно выдать декабрьскую зарплату пораньше: разъяснение Роструда

В организации срок выплаты аванс — 20 число, а зарплаты — 5 число. В январе это будет праздничный день. Можно ли в этом случае выдать декабрьскую зарплату 27 декабря?

С таким вопросом компания обратилась на портал Роструда «Оналайнинспекция.рф».

Не запрещено выплачивать заработную плату за отработанное время раньше установленного срока, отметил Роструд.

При этом обязательно выплачивать зарплату раньше установленного срока, если дата выплаты приходится на выходной или праздник.

В остальных случаях выплата зарплаты ранее установленной даты является нарушением правил о выплате зарплаты не реже чем каждые полмесяца

Декабрьскую зарплату, дата выплаты которой выпадает на новогодние праздники, допустимо выдать 27.12.2019, если 30 и 31 декабря в организации объявлены выходными днями.