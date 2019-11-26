Когда можно применять НПД при дистанционной работе

Применять специальный налоговый режим НПД вправе физлица, в том числе ИП, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов РФ, включенных в эксперимент. Сейчас таких субъектов 4.

Между тем Федеральный закон № 422-ФЗ не содержат определения места ведения деятельности, осуществляемой дистанционно.

Поэтому до внесения соответствующих изменений в Закон № 422-ФЗ, место ведения указанной деятельности может определяться по выбору налогоплательщика НПД: либо по месту нахождения налогоплательщика НПД, либо по месту нахождения покупателя (заказчика).

Такое разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-3/23424@ от 18.11.2019.