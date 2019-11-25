Пенсионерка выиграла миллион рублей в лотерею

Но сначала ей приснился сон.

Раиса Горбачкова из Тюмени выиграла один миллион рублей в «Столото», сообщает пресс-служба гослотереи. Лотерейный билет она решили купить после вещего сна. Женщине приснилось, как она поймала много рыбы. Пенсионерка также прочитала на одном из сайтов, что день тиража благоприятен для игры в лотерею. После чего и решилась на покупку лотерейного билета на почте.

На выигранные деньги Раиса собирается купить дом в Воронежской области, чтобы переехать из Тюмени в место с более благоприятным климатом.