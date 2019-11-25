Бюджетников заставляют регистрироваться самозанятыми

Региональные власти заставляют местных бюджетников регистрироваться в качестве самозанятых. Это делается ради отчета перед федеральным Минфином. Численность плательщиков профессионального налога раздувается якобы самозанятыми-добровольцами, пишет «Независимая газета».

К примеру, в Набережных Челнах самозанятыми заставляют становиться учителей. По версии чиновников, все педагоги подрабатывают в свободное время, гудят местные СМИ.

«Директоров школ и заведующих детсадами в Татарстане обязывают регистрироваться в качестве самозанятых и приводить с собой по несколько учителей и воспитателей, жалуются педагоги в соцсетях», – пишет «Вечерняя Казань».

О подобных веяниях сообщают и в нескольких городах Татарстана. Местные власти настаивают на том, что никого не заставляли регистрироваться в качестве самозанятых.

«Были совещания с руководителями учреждений образования, до которых приглашенные сотрудники налоговой службы довели информацию о возможности регистрации как самозанятых и ее преимуществах», – сообщают СМИ.

К слову, еще летом налоговые службы Татарстана выражали обеспокоенность «недостаточными темпами» регистрации самозанятых. В июле в этом качестве зарегистрировалось лишь 20 тыс. человек, что составило треть годового плана, поставленного федеральным центром. Налоговые службы тогда попросили местных чиновников обратить особое внимание «на бюджетную сферу – преподавателей, медицинских и социальных работников». «Также немало потенциальных плательщиков среди школьников и студентов», – говорили они.

Глупо предполагать, что опыт Татарстана не будет распространен на другие регионы. А ведь их с нового года будет еще больше.