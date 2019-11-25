Налоговики проводят рейды среди нелегальных таксистов

В Астрахани подвели итоги рейдов налоговиков и ГИБДД среди таксистов.
Оказалось, что только 12% водителей работают с положенной по закону лицензией. Остальные, около 3000 водителей занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, пишет портал AST-NEWS.ru.
Подтверждением этих данных стали результаты проведённой астраханской полицией рейдов по выявлению нелегальных такси в Астрахани. Все остановленные извозчики работали без лицензии. Их провожали в патрульное авто ГИБДД, а после — в рядом стоящий микроавтобус. В мобильном комплексе на колёсах мужчин с нетерпением дожидались налоговики и сотрудники облминпрома.
Если все местные таксисты выйдут из тени, в местном бюджете прибавлялось бы 18 млн рублей в год, утверждают чиновники. Правда стоимость проезда выросла бы значительно и не факт, что астраханцы раскошелились бы. Кроме того, на фоне растущей в регионе безработицы люди просто пытаются прокормить себя и свои семьи.
«Накинуть удавку на шею всем трём тысячам „нелегалов“ прытким слугам народа не удастся. А среди тех, до кого власти дотянуться всё же сумеют, немало людей вынуждены будут прекратить своё занятие, во всех смыслах неблагодарное», — утверждает главный редактор астраханского областного общественно-политического еженедельника «Факт и компромат» Глеб Иванов.