Налоговики проводят рейды среди нелегальных таксистов

В Астрахани подвели итоги рейдов налоговиков и ГИБДД среди таксистов.

Оказалось, что только 12% водителей работают с положенной по закону лицензией. Остальные, около 3000 водителей занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, пишет портал AST-NEWS.ru.

Подтверждением этих данных стали результаты проведённой астраханской полицией рейдов по выявлению нелегальных такси в Астрахани. Все остановленные извозчики работали без лицензии. Их провожали в патрульное авто ГИБДД, а после — в рядом стоящий микроавтобус. В мобильном комплексе на колёсах мужчин с нетерпением дожидались налоговики и сотрудники облминпрома.

Если все местные таксисты выйдут из тени, в местном бюджете прибавлялось бы 18 млн рублей в год, утверждают чиновники. Правда стоимость проезда выросла бы значительно и не факт, что астраханцы раскошелились бы. Кроме того, на фоне растущей в регионе безработицы люди просто пытаются прокормить себя и свои семьи.