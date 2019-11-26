Новый повод для жалоб клиентов банка Тинькофф

На банк Тинькофф в очередной раз пожаловались в Красном уголке бухгалтера. Сотрудники банка не дают закрыть фирме счет.

Дело в том, что у фирмы нет действующей ЭЦП. Без неё не принимают заявление о закрытии счета. Но с активацией электронной подписи в банке возникла проблема.

«Фирма не работает уже больше 3 х лет. Адрес местонахождения фирмы по месту регистрации единственного учредителя, в жилом помещении, помещение собственность учредителя», — пишет Марина.

А для подтверждения полномочий руководителя банку зачем-то нужны документы на право собственности на это жилое помещение. Причем в виде фото. А если этих документов не дать, то они придут на адрес проверять место ведения деятельности, которая не ведётся.

Автор темы возмущена не столько тем, что банк собирается подтверждать адрес, сколько тем, что он требует фотографию личных документов гражданина, которому принадлежит квартира. Зачем она банку и куда он в дальнейшем сможет использовать персональную информацию?

Оказывается, фирма Марины не одинока.

«У меня такая же проблема. Снимаем офис в здании, которое все целиком в аренде. Соответственно, мы на субаренде. Ни у налоговой, ни у Сбера, ни у Альфы вопросов нет. Только у банка Тинькофф. Просят предоставить пакет документов от собственника для закрытия счета. Говорю, закрывайте счет за непредставление документов. Так нет же, едят мозг чайной ложкой», — поделилась коллега Марины.

Какие есть варианты для решения проблемы? Можно написать жалобу в ЦБ (она вряд ли подействует), можно отправить заявление на закрытие в бумажном варианте (но надо заверить нотариально). Предлагается и радикальный способ — просто ликвидировать фирму. Пусть потом банк сам закрывает счет, поскольку организация прекратит своё существование.