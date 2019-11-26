Компанию заставили платить налог, отмененный год назад

Предприятию «Воркутауголь» придется выплатить 26,5 млн рублей налогов за то, что компания обозначила оборудование теплоэлектростанции (ТЭС) как движимое имущество, которое по закону с 1 января 2019 года освобождено от налога.

Предприятие «Воркутауголь» за свой счет отремонтировало заброшенное здание школы в Воркуте и переделало его в профилакторий для сотрудников предприятия, пишет «РБК». При этом компания указала оборудование специально построенной ТЭС как движимое имущество, но налоговая инспекция определила его как недвижимость.

Налоговая сочла искусственным учет оборудования как движимого имущества отдельно от единого объекта недвижимости и доначислила компании 26,5 млн рублей налогов.

Предприятие пыталось через суд доказать, что оборудование ТЭС является движимым имуществом (может быть демонтировано и перемещено), предоставив соответствующую документацию, однако арбитражный суд Коми встал на сторону налоговиков.