ФНС похвасталась минимальным разрывом по НДС

ФНС хвастается минимальным налоговым разрывом по НДС — в 2019 году он зафиксирован ниже 0,6%. Это самый низкий показатель в мире

Как рассказали «Коммерсанту» налоговики, к такому показателю служба последовательно шла с 2015 года — момента начала работы над системой АСК НДС, которая автоматически отслеживает цепочки создания добавленной стоимости.

Целями проекта были устранение фирм-однодневок, снижение числа проверок и административной нагрузки на добросовестных участников рынка. В итоге, по данным ФНС, налоговый разрыв — разница между суммой налогов, которые теоретически должны быть уплачены налогоплательщиками, и суммой фактически собранных средств, начал стремительно сужаться. В 2016 году он составлял 8%, а в 2018 году — уже 1%.

Однако Михаил Мишустин, заявил, что неправильно приписывать все технологические победы только ФНС.

«Это кумулятивная долгая работа правительства. Хочу сказать о роли Минфина, нашего коллективного Минфина. Это Антон Германович Силуанов, казначейство, таможенная служба, руководители департаментов Минфина. Это непростая история — создать правила, инструменты, методологию для того, чтобы все работало. Мы работаем командно, нам также помогают правоохранительные органы, ЦБ, Росфинмониторинг. Это большая команда — команда президента России»