Как форекс-дилеру удерживать НДФЛ с клиентов

Особенности исчисления и уплаты НДФЛ налоговыми агентами при осуществлении операций с ценными бумагами, операций с производными финансовыми инструментами, а также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских эмитентов установлены статьей 226.1 НК.

В частности, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 2 статьи 226.1 НК налоговым агентом при получении доходов от осуществления операций с производными финансовыми инструментами признается форекс-дилер, осуществляющий с физлицами операции, на основании договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Денежные средства, передаваемые физлицом, не являющимся ИП, форекс-дилеру, должны зачисляться на номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории РФ, с банковского счета указанного физлица.

При этом налоговый агент — форекс-дилер обязан удерживать исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств налогоплательщика, находящихся в распоряжении налогового агента на номинальных счетах форекс-дилера, исходя из остатка рублевых денежных средств клиента на соответствующих счетах, сформировавшегося на дату удержания налога.

Ограничений в отношении удержания исчисленных налоговым агентом сумм налога с денежных средств налогоплательщика, находящихся на номинальном счете форекс-дилера, в том числе по списанию сумм налога с денежных средств, учитываемых на различных специальных разделах номинального счета клиента, статья 226.1 НК не содержит.



Такое разъяснение дает ФНС в письме № БС-3-11/9819@ от 15.11.2019.