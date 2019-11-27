Если сотрудница скрыла свою беременность, работодатель не виноват в нарушении ее трудовых прав

По нормам Трудового кодекса запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин.

На портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» обратился работодатель, который невольно нарушил это правило. Беременная сотрудница работала в ночные смены.

Дело в том, что сотрудница работает на удаленном объекте, и не встречается там ни со своим непосредственным руководителем, ни с кадровиками.

Никто на работе не знал, что женщина беременна. Она скрывала этот факт, дабы не потерять доплату за ночные смены.

Как в этой ситуации работодателю обезопасить и подстраховать себя от таких случаев злоупотребления сотрудницей своим правом? В ответ на этот вопрос Роструд пояснил, что нарушений со стороны работодателя здесь нет.

Трудовым законодательством не установлена обязанность работника сообщать работодателю о беременности. При этом работодатель может разъяснять работникам необходимость как можно раньше сообщать работодателю о наличии беременности, отметил Роструд.