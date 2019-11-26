Бизнесменов заставляют принудительно переходить на ОСНО?

Сегодня информационное агентство «Znak» разместило новость о том, что Курганская областная дума приняла законопроект, согласно которому все предприниматели, у кого доход выше 1 млн рублей, должны переходить на общую систему налогообложения.

Прочитав эту новость, редакция «Клерка» сильно удивилась, поскольку региональных законодателей никто не уполномачивал отменять УСН, ЕНВД и ПСН. Решения о применении ЕНВД принимается на уровне городских округов и муниципальных районов, а по ПСН региональные власти могут только ограничивать применение патентов в зависимости от количества объектов, но никак не от размера выручки. По УСН же вообще могут только давать льготы.

Ознакомившить с проектом принятого сегодня закона, мы убедились в том, что речь всего лишь об изменениях в подсчете потенциального дохода. Так, например, при услугах по ремонту мебели с привлечением работников, размер дохода для расчета патента составит 150 000 руб. плюс 40 000 на единицу средней численности наемных работников, но не более 1 000 000.

Потенциальный доход — это выдуманная цифра, от которой считается патент. Реальный доход при расчете патента не учитывается. Предельный размер реального дохода, при котором можно применять ПСН, установлен Налоговым кодексом и не может изменяться региональными властями. В 2019 и 2020 году предельный реальный доход — 60 млн.рублей от деятельности, которая переведена на ПСН.

Так что курганские бизнесмены могут спать спокойно, никто их насильно не лишит права применять спецрежимы. Хотя им стоит ознакомиться с текстом принятого закона, если они собираются применять ПСН в 2020 году, чтобы узнать во сколько им обойдется патент.

Тем же, кто применяет ЕНВД и ПСН по розничной торговле, стоит обратить внимание на то, что нельзя будет применять эти спецрежимы при реализации лекарств, обуви, товаров из меха и подакцизных товаров, указанных в подпунктах 6 — 10 пункта 1 статьи 181 Налогового кодекса.