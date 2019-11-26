О бухгалтеров вытирают ноги

В последнее время в сообществе особенно много разговоров о затухании профессии бухгалтера. Кто-то меняет надоевшее дело и переключается на другую стезю. Кто-то в дебатах о перспективе быть замененными роботами, соглашается, что профессии приходит каюк. В Красном уголке бухгалтера новый пост про обесценивание, который получил большой отклик аудитории.

«Мне больно видеть женщин с артритными ногами, ковыляющих в сторону метро в одинаковых черных брюках и просторных блузках (летом), крепко держащих дермантиновую сумку и пластиковый пакетик с ланч-боксом, старающихся держаться «в ногу» с молодыми девицами и парнями, протискивающимися в вагоны метро в 8 утра. Сколько таких будней им еще предстоит, за что это все? Сегодня прилетела ласточка, которую ждала – уникальное предложение, чтобы поставить ту самую жирную точку в карьере (25 лет в профессии, большая часть – в национальных корпорациях) и это – главбух в ТРЕХ действующих и работающих организациях, ВЭД, обособленные подразделения, ГБ в единственном числе с кадровым учетом и всей отчетностью. В офис на четыре полных дня в неделю. Благодарю откликнувшуюся компанию за звонок, не считаю себя достойной получать 40 тысяч, которые вы мне предлагаете».

Евгения, автор поста пишет, что судя по тону, желающих поработать за эту сумму более чем достаточно. Она же считает такое предложение оскорбительным и готова вообще уйти из профессии. Почему с каждым годом бухгалтеров ценят все меньше?

Но вот поддержки среди коллег почти не встретила. Говорят, все – нытье и уязвленное эго.

Маргарита:

«Оскорбительно для немоделей((( уходишь из профессии, уходи, без осуждений женщин –коллег. Красавица вы наша. Извините. Всем успехов».

Наталья:

«Нормальный человек отказался бы вежливо и закрыл бы вопрос. А тут прямо звезду оскорбили. Корона не мешает? Да, есть люди и за 50 тыс. работают главными, дальше что? Давайте их тапками закидаем? Или что? Будем бойкотировать работодателей, предлагающих меньше 200 тыс.? Ну напишите в резюме – ожидаемый доход от скольки ... , и не будет вам звонить «босота».

Лишь единицы и отчасти согласен с посылом Евгении. Анна пишет:

«А я уже давно хочу уйти из профессии, но не могу найти никакой альтернативы, чтобы работать дистанционно и не полный рабочий, более 15 лет главбухом... Боже, как надоело это!!! Согласна на администратора интернет-магазина, на меньшую ЗП.. никто не воспринимает меня видимо в серьёз, женщина за 40 и главбух и вдруг на такую должность претендует.. успехов автору в поиске нового места работы!»

Инна:

«Мне интересно следующее: все обвиняют работодателей. И никто не упоминает снижение доходности и вообще возможности вести бизнес, как таковой. Фактическая налоговая нагрузка за несколько лет увеличилась в разы. Вы же профи, знаете. Все режут косты! Чтобы выжить, а не чтобы навредить исключительно бухгалтерам. Извините, мы просто оказались крайними».

Вы сталкиваетесь с обесцениваем своей работы?