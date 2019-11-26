Кто крутой юрист? Участвуйте во Всероссийской юридической онлайн викторине

08 декабря 2019 года – Ассоциация юристов в сфере ликвидации и банкротства проводит Всероссийскую юридическую онлайн викторину-2019.

Приглашаем юридические компании, юридические департаменты, а также юристов фирм принять участие в викторине, проверить свои знания и побороться за звание лучших юристов России.

Павел Астахов, Анатолий Кучерена, Андрей Князев и другие признанные эксперты и лидеры юридического сообщества приняли участие в подготовке занимательных вопросов для викторины. Участников ждут 30 вопросов из различных отраслей права и ограниченное время на ответы. В каждом задании необходимо выбрать верные варианты из нескольких вариантов ответа на заданный вопрос, написать бесспорный ответ на вопрос или, если вопрос требует написания цифр – точное число.

Победителей ждут ценные призы от Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства:

1 место – моноблок

2 место – ноутбук

3 место – смартфон

и специальные приятные подарки от экспертов и партнеров.

Викторина будет проводиться на всей территории Российской Федерации. Старт 08.12.2019 г. в 12.00 по Московскому времени. Участие в викторине бесплатное! Необходимо пройти предварительную регистрацию: legaltop.ru/online-viktorina-2019.