Все неплательщики налогов могут быть уволены с работы, а также стать фигурантами уголовных дел. Такое заявление 26 ноября сделал Глава Дагестана Владимир Васильев на еженедельном рабочем совещании в Махачкале, пишет riadagestan.ru.

«Мы в настоящий момент начинаем работу с теми, кто не поставил надлежащим образом на учет свои коттеджи, а также с бизнесом, который имеет подключение к электричеству, газу и воде, но ничего при этом не платит, кроме взяток контролерам. Я уже сообщил руководителям: будем наказывать тех, кто системно организовал подключение объектов, которые не находятся на налоговом учете», – добавил Васильев.

Глава региона отметил, что указанные задачи будут решаться последовательно и серьезно. В поле зрения, в том числе, попадут заправочные станции и обувщики, которые начали массово выходить из тени. С ними ведется работа по постановке на налоговый учет. Васильев отметил, что с началом чипирования обуви дагестанские производители рискуют остаться ни с чем, и обещал им помочь.

А вы читали, что средний оборот одного ИП в Дагестане составляет 19.660.000 рублей в год?