Выявлена новая схема незаконного присвоения денег

Полиция и общественные организации выявили новую схему обмана людей в Интернете.

Как стало известно «Клерк», в сентябре 2019 г. руководитель МОО «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области» Александр Хаминский направил начальнику ГУ МВД России по г. Москве Олегу Баранову соответствующую информацию. По результатам рассмотрения его обращения были усмотрены противоправные действия. Проводится проверка. О новой схеме мошенничества доложили даже министру внутренних дел Колокольцеву.

Мошенники размещают в социальных сетях недостоверную рекламу, незаконно эксплуатирующую имена и изображения известных лиц, эмблемы телеканалов и передач, логотипы и наименования крупных компаний и органов власти. К примеру, презентуют какую-либо акцию от известного человека или компании.

Дальше мошенники стилистически имитируют новостные заголовки, недостоверные отсылки к личному опыту состоятельных граждан, а также применяют ряд специальных суггестивных техник, вводящих в заблуждение и провоцирующих людей перевести деньги мошенникам. Людям обещают выигрыш, но вместо реальных операций и зачислений на счету жертвы рисуются различные цифры, якобы подтверждающие получение «прибыли».

Реализация схемы также сопровождается незаконным сбором персональных данных граждан и их ненадлежащим хранением.

Как сообщил «Клерк» Хаминский, в свою бытность членом Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, он неоднократно участвовал совместно с руководителями Главного следственного управления в рассмотрении нескольких десятков уголовных дел, связанных с деятельностью финансовых организаций, и не смог пройти мимо.

От действий мошенников пострадало множество людей, о чем свидетельствуют негативные отзывы в адрес электронных платформ и информационных ресурсов. С осторожностью участвуйте в розыгрышах и акциях компаний, которые обещают обогащение, в том числе через использование суррогатных финансовых инструментов, к примеру, биткоин.