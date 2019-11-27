Налоговая требует корректировки по сданным без ошибок расчетам

Чего только ИФНС «не родит», грустно шутят бухгалтеры в Фейсбуке. Очередной шедевр обсуждают сегодня в Красном уголке бухгалтера.

«Срочно сдать корректировку по РСВ за 4 кв 2018 года с полностью заполненным 3 разделом. Исходная форма не была принята ПФ по причине критических ошибок», — вот такое письмо получила Ольга.

По телефону автору темы было заявлено, что проверка закончится только тогда, когда данные попадут на лицевые счета сотрудников в ПФ. И что если в РСВ ошибок нет, все равно надо сдать корректировку, потому что данные надо выгрузитрь в ПФР.

Как оказалось, Ольга не одинока. Подобные требования шлют и другим организациям, при этом еще и вызывают зачем-то в налоговую.

Судя по всему сейчас проходит какая-то масштабная выгрузка данных в ПФР. Причем часть налоговых использует требование по РСВ за 9 месяцев 2019 года, просто вписывая туда 2018 год.

Впрочем, до абсурдных требований ПФР налоговикам еще далеко.