Как мошенники используют схему с судебными приказами

У вас нет долгов по коммуналке и вы ни у кого не брали взаймы? Это не значит, что с вас не могут потребовать деньги. О новом виде мошенничества с использованием судебных приказов пишет «Российская газета»1.

Судебный приказ — судебное постановление, вынесенное мировым судьей на основании заявления о взыскании денежных сумм, если размер требования не превышает 500 тыс.рублей. Получить можно не по всем требованиям, а только по указанным в ст.122 ГПК, в частности по сделке в простой письменной форме, взысканию алиментов, задолженности по коммунальным услугам и др. Является одновременно исполнительным документом. Судебный приказ отменяется при получении возражения от должника в установленный срок (10 дней со дня получения должником приказа).

Жильцы нескольких домов в подмосковной Кубинке обнаружили, что по судебному приказу с их банковских карт списаны деньги в пользу неведомого им предпринимателя из Екатеринбурга. Оказалось, что он скупает долги россиян и обращается в суды, для получения на этих людей судебных приказов. И долги эти липовые. В проданном неизвестно кем перечне якобы должников — просто списки проживающих в домах граждан и членов их семей. И против каждой фамилии вписана сумма «долга» — от 5 до 30 тысяч рублей. Мировой судья просто выписал судебные приказы по спискам жильцов домов в Кубинке, которые продал неизвестно кто от имени уже не существующей компании.

Еще одна мошенническая схема связана с липовыми займами. Делается фиктивная расписка от имени добропорядочного гражданина, который и понятия не имеет что получил деньги взаймы. В ход идут подделанные паспорта заёмщика и указываются неправильные адреса, чтобы судебный приказ не был получен должником вовремя и не был отменен в законном порядке. При этом и истец, якобы дававший деньги, действует по фальшивому паспорту. Так, в статье РГ описывается реальная история, в которой взыскателем в суде был некий гражданин Соболев, который в реальности оказался маргинальной личностью, денег никаких у него нет и не было. Он сам завсегдатай контор микрозаймов, где неоднократно забывал свой паспорт.

Еще несколько примеров, приведенные в статье «Российской газеты» показывают, что судьи, вынося судебные приказы, не проверяют ничего. Адреса, по которому якобы живет должник, может не существовать вовсе.

Получается удивительная ситуация — любой человек может подделать расписку и пойти к мировому судье, заявив требование о взыскании денег с кого угодно. Ведь судебный приказ можно получить, если требование основано на простой письменной сделке и не превышает 500 тыс. рублей.

Чтобы отменить незаконный приказ, добропорядочным гражданам придется потрудится. Ведь мошенники подают в суды в разных городах страны, заявляя липовые адреса должников.

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1В статье газеты есть не совсем верная информация — судебные приказы существуют давно. Только в прошлом году в список требований, по которым можно выносить приказы добавили долги по коммунальным услугам и взносам в ТСЖ.