Когда физлицо признают налоговым резидентом РФ в целях НДФЛ

Согласно пункту 2 статьи 207 НК налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Период нахождения физлица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения.

По итогам налогового периода устанавливается окончательный налоговый статус физлица в зависимости от времени его нахождения в РФ

НК не устанавливает перечня документов, подтверждающих фактическое нахождение иностранных лиц на территории РФ. Поэтому такое подтверждение возможно на основании любых документов, оформленных в установленном порядке и позволяющих установить количество календарных дней пребывания данного лица на территории РФ.

Критерии признания физлица в качестве резидента Договаривающегося Государства, Соглашением между Россией и Украиной об избежании двойного налогообложения от 08.02.1995, применяются только для целей самого Соглашения в случаях, если физлицо будет одновременно являться резидентом обоих стран.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-3-11/9731@ от 12.11.2019.