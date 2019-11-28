Налоговики просят 4% от суммы доначислений

В Санкт-Петербурге судят очередного инспектора за взятку в 4% от суммы доначисленных на проверке налогов.

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-руководителя межрайонной инспекции ФНС №12 Елены Жокун, обвиняемой в получении взятки и Анастасии Масейкиной, обвиняемой в ее даче, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Бывшую сотрудницу налоговой, которую уволили после возбуждения дела, обвиняют в том, что она потребовала через посредника взятку в 40 тысяч евро от руководства ООО «Диполь-Производство» за сокрытие налогового нарушения.

Как полагает следствие, начальник МИФНС № 12 Жокун знала о проведении с 3 июля 2017 по 28 апреля 2018 года выездной налоговой проверки в отношении ООО «Диполь-Производство», по итогам которой организацию привлекли к ответственности из-за нарушения налогового законодательства на сумму свыше 72 млн рублей.

Следствие считает, что подсудимая требовала передать ей взятку в размере 40 тысяч евро в рублевом эквиваленте (что по курсу ЦБ РФ на указанный период времени составляет не менее 3 млн рублей), за минимизацию суммы штрафа после проверки.

В ходе следствия Жокун была под домашним арестом.