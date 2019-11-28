Срок давности налогового преступления: опасности еще есть

Комментируя Пленум ВС РФ и проект постановления, в котором высшая судебная инстанция все же исключила толкование налоговых преступлений как длящихся, Борис Титов заявил, что «по-прежнему рано утверждать, что все опасности для бизнеса устранены».
«В проекте постановления не говорится прямо, что налоговые преступления не являются длящимися, и есть риск того, что следствие может толковать моменты начала течения срока давности произвольно».
Решение проблемы он видит в новом изложении налоговых статей Уголовного кодекса, которые бы исключили возможность двоякого толкования.
«Мы со своей стороны готовим проект изменений в налоговые статьи УК РФ, которые смогли бы полностью снять сомнения инвесторов», – добавил омбудсмен.