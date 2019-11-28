С работодателей требуют фальшивые штрафы по трудовым проверкам

Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда.

Однако реально ГИТ никакие проверки не проводила и акты не оформляла.

В этой связи Роструд предупреждает работодателей, что от имени трудовых инспекторов действуют мошенники.

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — отметил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. В частности, при уплате штрафа перечисление денежных средств осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства, а значит получателем платежа не может выступать никакая другая организация«.

«Если вы сомневаетесь в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, то рекомендуем обратиться в инспекцию труда в своем регионе для уточнения», — отметил Иван Шкловец.