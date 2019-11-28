ИП освободили от налогов по состоянию здоровья

Недееспособному человеку по суду разрешили не выплачивать налоги за предпринимательскую деятельность. Городской суд Севастополя оставил в силе решение Нахимовсого суда, сообщили в пресс-службе суда.

«Требование об уплате страховых взносов за 2018 год с лица, признанного недееспособным в декабре 2017 года, неправомерно и противоречит основным принципам налогообложения о том, что налоги должны иметь экономическое основание», – говорится в сообщении суда.

Налоговая служба Севастополя пыталась взыскать через суд стоимость патента на предпринимательскую деятельность, страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование через суд с бывшего предпринимателя. Он в 2016 году попал в ДТП, в результате которого долгое время находился в коме. В декабре 2017 года Балаклавский районный суд признал мужчину недееспособным. В мае 2018 года ему был назначен опекун. Только в декабре 2018 года мужчина был снят с учета в налоговой службе, где все это время числился предпринимателем.

«Суммы взносов предпринимателю были начислены как за 2017, так и за 2018 год. А поскольку в установленный срок суммы не могли быть уплачены налогоплательщиком самостоятельно, в 2018 году налоговой службой было вынесено решение о взыскании страховых взносов и пени в отношении задолженности за 2017 год. В январе 2019 года уполномоченным налоговым органом также было предъявлено требование об уплате аналогичных взносов и за 2018 год», – сообщает пресс-служба севастопольского городского суда.

Опекун инвалида обжаловал решение налоговой службы в Нахимовском суде. Однако налоговики подали апелляцию в городской суд, которую проиграли.