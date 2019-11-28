Какие компании кормят Москву

Столичный бюджет получил 668 млрд рублей за счет налогов от предприятий. И это больше, чем год назад.

За девять месяцев 2019 года столичные компании заплатили налог на прибыль в размере 1,11 трлн рублей, о чем сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из вышеуказанной суммы в бюджет Москвы поступило 668,4 млрд рублей. В федеральный при этом ушло 422,3 млрд рублей.

Больше всего налогов заплатили компании финансово-страховой отрасли – 24% от общей суммы поступлений. Это 150,9 млрд рублей. На втором месте – представители торговой отрасли. Они принесли 20% от общей суммы (это 134,1 млрд рублей).

Компании из нефтегазовой отрасли принесли 15% от общей суммы поступлений (102,6 млрд рублей).