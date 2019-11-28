Компания не смогла доказать суду незаконность повторного акта налоговой проверки

Верховный Суд РФ подтвердил, что повторное вручение акта проверки и рассмотрение материалов проверки за пределами установленных сроков не нарушили права налогоплательщика. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Директор компании получил акт выездной налоговой проверки 26 июля 2017 года. Через месяц, 25 августа, директор ООО сменился. Инспекция направила письма с просьбой представить в налоговый орган документы, подтверждающие передачу новому директору ООО акта налоговой проверки. ООО документы не представило, соответственно, 4 октября 2017 года налоговый орган повторно вручил акт проверки новому директору ООО, а 14 ноября 2017 года материалы проверки были рассмотрены.

Налогоплательщик обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным повторное вручение акта выездной проверки и повторное рассмотрение материалов за пределами отведенных сроков. Налоговый орган должен был рассмотреть материалы проверки не позднее 11 сентября 2017 года, а с учетом возможного продления срока рассмотрения – не позднее 11 октября 2017 года.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований. Они указали, что повторное вручение акта проверки новому руководителю ООО, отведение времени на его изучение, которое нарушило срок рассмотрения материалов проверки, совершены в интересах налогоплательщика, чтобы у него была возможность защитить свои права. Кроме того, в материалах дела отсутствуют данные о проведении дополнительных контрольных мероприятий и другом ущемлении прав ООО.

Налогоплательщик обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения (определение № 307-ЭС19-20073 по делу № А13-14941/2018).