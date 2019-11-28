На «Госуслугах» зарегистрировался стомиллионный пользователь

На портале «Госуслуги» зарегистрировался стомиллионный пользователь.

По данным Минкомсвязи, в этом году каждый месяц на «Госуслугах» регистрировались 1,4 млн новых пользователей.

Чаще всего граждане пользуются сервисами для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспортных средств, подачи заявления на экзамен в ГАИ и получения водительского удостоверения. Также в десятку популярных сервисов входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрации по месту жительства и пребывания и выдача справок о наличии или отсутствии судимости.