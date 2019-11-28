Контролеров станет меньше

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов, пишет РБК.

По его словам, надзорных органов очень много, и он предлагает вместе с «регуляторной гильотиной» оценить, нужно ли сократить их количество.

– Гильотинировать часть органов? – уточнил во время заседания премьер-министр Дмитрий Медведев. – Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации государственных служащих. Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы пересмотреть, – ответил вице-премьер. Медведев одобрил идею. «Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там, где это разумно и возможно, наверное, это можно сделать», – сказал он.

И предложил подумать о том, «что куда присоединить, а что отсоединить». Тема ликвидации нескольких самостоятельных регуляторов поднималась еще в 2014 году. Работу начали, спланировали создать шесть федеральных надзоров вместо 40 с лишним. Но потом реформу отложили.

Накануне стало известно, что правительственная комиссия одобрила законопроекты, которые определяют правила установки требований к бизнесу и проверку их выполнений. В документе предлагается ввести новые виды контроля: контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но основной акцент сделать на профилактические меры.