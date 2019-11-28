ЦБ обнаружил махинации с деньгами ПФР

Банк России обнаружил махинации на Московской бирже за счет средств Пенсионного фонда РФ, сообщила в среду пресс-служба ЦБ РФ.



Серия операций, в которой задействованы пенсионные накопления, переданные под управление ПФР, имела место в период с 18 по 29 сентября 2017 года.



ООО «СК ТИТ», владевшее крупным пакетом акций золотодобывающей компании «Селигдар», пожелало избавиться от бумаг, подорожавших вдвое за два года, и таким образом зафиксировать прибыль.



Однако сделать это без существенной просадки цены (и потери дохода) было невозможно: спроса на такой объем на бирже не было, пишет Finanz.ru.



На помощь пришли пенсионные деньги, которыми управляло ООО УК «РФЦ-Капитал». В течение восьми торговых дней компания выставляла заявки на покупку на покупку, используя взятые под управление средства ПФР.



Обе компании — и продавец «СК ТИТ» и покупатель «РФЦ-Капитал» — принадлежат одному владельцу. Это Сергей Васильев, который вписал свое имя в историю 1990х как топ-менеджер Тверьуниверсалбанка и банка МФК, а в 2010х через группу «Русские фонды» переключился на пенсионные накопления населения.



Вскрыть махинации оказалось не трудно: встречные биржевые заявки компании Васильева выставляли по одной цене и в одинаковом или близком объеме. Представители ЦБ сообщили, что все участвовашие в манипуляциях лица понесут ответственность в соответствии с законом.