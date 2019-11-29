Как получить больничный лист в стационаре

Каков порядок выдачи листка нетрудоспособности после стационарного лечения? Ответ на этот вопрос дал Фонд социального страхования на своем сайте.

Выдача и продление листка нетрудоспособности осуществляются медицинским работником после осмотра гражданина и записи данных о состоянии его здоровья в медицинской карте амбулаторного (стационарного) больного, обосновывающей необходимость временного освобождения от работы.

При выписке гражданина после стационарного лечения листок нетрудоспособности выдается в день выписки из стационара за весь период стационарного лечения. При продолжении временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности может быть продлен до 10 календарных дней.

Продление и (или) закрытие листка нетрудоспособности осуществляется медицинской организацией, в которую гражданин был направлен (обратился) на лечение.

Таким образом, листок нетрудоспособности при оказании медицинской помощи в стационарных условиях выдается на основании записей в медицинской карте стационарного больного по результатам ЭВН, проведенной лечащим врачом стационарного отделения медицинской организации (в случаях временной нетрудоспособности, превышающей 15 календарных дней, по решению врачебной комиссии) и при необходимости продлевается медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях до 10 календарных дней после выписки из стационара. Последующая оценка способности гражданина осуществлять трудовую деятельность может проводиться в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических условиях, и при необходимости продления периода временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности продлевается в рамках амбулаторного режима лечения.