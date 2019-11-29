Сколько стоят кассовые чеки на черном рынке

В интернете можно найти массу объявлений о покупке чеков реальных онлайн-касс, данные о которых поступили в ИФНС.

Продавцы таких чеков обещают для плательщиков НДС отбить чеки на всю сумму реализации в течение квартала, дать номера счетов-фактур и сдать декларацию по окончании квартала. Если нужны расходные документы, то готовы распечатать акты, договоры, накладные. И все выслать курьером.

За свои услуги просят 1,2% от суммы чеков.

Продавцы разъясняют, кто пользуется их услугами:

– компании и ИП на упрощенной системе «доходы минус расходы». Чеки увеличивают расходы;

– компании и ИП на любой системе налогообложения, которые снимают много налички с корпоративных карт. Якобы, помогут отчитаться при запросе банка «куда все делось».

– плательщики НДС для подтверждения факта оплаты поставщику, от которого получены номера счетов-фактур. Чеки помогут занять более сильную позицию в случае попыток ИФНС не принимать к вычету счета-фактуры поставщика и сомнениях в реальности оплаты.

Какие реквизиты должны быть в кассовом чеке.