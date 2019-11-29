Кто сможет получить два маткапитала

В Госдуме звучат предложения ввести в России еще один дополнительный маткапитал.

С таким предложением, в частности, выступила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

«В дополнение к общей программе материнского капитала предлагаем разработать критерии предоставления семейного капитала семьям со стабильным зарегистрированным браком, имеющим четырех и более детей», — сказала Яровая.

Она подчеркнула, что государство должно подтвердить сегодня, что институт традиционной семьи очень важен. «Потому должны появиться новые инструменты, поощряющие долголетие брака, что и обеспечит благополучие детей», — сказала депутат.

Напомним, на днях в Госдуму поступил законопроект № 842299-7, предложенный депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым. Предлагается выплачивать маткапитал семьям, где в 2019 году и позднее родится четвертый ребенок, независимо от того, получали они раньше маткапитал за второго или третьего или нет.

То есть такие семьи смогут получить маткапитал повторно.