Банковские комиссии за коммуналку отменят

Фракция «Единая Россия» готовит внести в Госдуму законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам.

Инициатива уже обсуждалась с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и была поддержана, утверждает руководитель думских единороссов, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов. Сегодня, по его словам, граждане зачастую фактически оплачивают двойную комиссию.

«Комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат. Более того, в ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию — тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация», — цитирует Неверова пресс-служба Единой России.

Вице-спикер считает, что оплата ЖКУ обязательство, а не услуга и что банки не должны на этом зарабатывать.

Когда будет внесен законопроект, на сайте партии не сообщается.