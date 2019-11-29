Как ПФР пытался надуть ИФНС

Сотрудников Пенсионного фонда уличили в обмане налоговой.

Эпизод произошел в Краснокутском районе Саратовской области. Не все показали в декларации за 2018 год, что надо было.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, один из представителей пенсионного фонда занизил свой доход, полученный по предыдущему месту работы, а вторая умолчала, что у ее супруга имеется автомобиль, и не вписала в декларацию объем доходов мужа.

«По данным фактам прокурором в адрес начальника ГУ – управления Пенсионного фонда РФ в Краснокутском районе внесено представление, по результатам рассмотрения которого 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – рассказали в ведомстве.

Зачем скрывали? Вот федеральные показывают все: и не страшно, и не стыдно.