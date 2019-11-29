ФНС согласилась с тем, что нельзя проверять период, не указанный в решении

Федеральная налоговая служба опубликовала ответ на жалобу предпринимателя. И, что редкий случай, решение в пользу налогоплательщика.

Налоговая инспекция проводила выездную проверку за 2015-2016 годы и при этом выяснила, что ИП неправомерно применял ЕНВД в 2015 - 2017 годах, в связи с чем ему доначислен НДФЛ, в том числе за 2017 год. Предприниматель обжаловал доначисление, поскольку налоговики превысили срок, указанный в решении на проведение выездной проверки.

Региональное Управление отказалось признавать доначисление налога за 2017 год незаконным. Однако вышестоящая инстанция, Центральный аппарат, встала на сторону налогоплательщика.

В пункте 14 статьи 101 НК несоблюдение должностными лицами налоговых органов установленных требований может являться основанием для отмены решения налогового органа вышестоящим налоговым органом или судом. Из предоставленных документов видно, что в решении указан период проведения выездной налоговой проверки с 01.01.2015 по 31.12.2016. При этом Управлением не предъявлены доказательства, подтверждающие внесение изменений в решение относительно периода проверки.

При таких обстоятельствах ФНС пришла к выводу об отсутствии у Инспекции правовых оснований для проверки ИП по вопросу правильности исчисления НДФЛ с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, за 2017 год. Доначисления налога, пеней и штрафов за этот период отменены.