Высокооплачиваемые самозанятые требуют отменить лимит дохода

Сейчас для применения НПД существуют ограничения по размеру дохода. Он составляет 2,4 млн. рублей в год.

Это очень мало, считают некоторые самозанятые. Заработки таких высокооплачиваемых специалистов как видеоблогеры, продюсеры обучающих онлайн-курсов, программисты, 3D-дизайнеры превышают эту сумму.

В итоге им приходится регистрироваться как ИП. А это лишняя суета и расходы.

На сайте РОИ опубликована инициатива, призывающая полностью отменить лимит дохода для самозанятых или поднять его до реальных размеров зарплат высокооплачиваемых специалистов — 10 млн. руб. в год.