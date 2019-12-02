Монетка в 50 рублей гражданам не интересна

Людям не нужны новые монеты номиналом в 50 рублей. Такой вывод можно сделать по итогам опроса, который проведен на нашем сайте.

Напомним, владельцы торговых автоматов просят ЦБ начать выпуск монет по 50 рублей. Новая монета нужна, чтобы удобнее было выдавать сдачу.

За новую монету проголосовали лишь 26 % участников опроса. По их мнению, 50 рублей — это давно мелочь. Поэтому и выпускаться должна в виде монеты, а не купюры.

Между тем большинство опрошенных (40 %) ответили, что бумажная купюра — это более солидно, чем железка. К тому же она не утяжеляет кошелек.

Треть респондентов требуют оставить в покое бумажный полтинник, так как люди к этому привыкли. Зачем нервировать народ какими-то нецелесообразными нововведениями...