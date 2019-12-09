Бухгалтеры все еще сталкиваются с программным сбоем в ФНС

Мы спросили наших читателей, как протекает их взаимодействие с налоговиками, чтобы выяснить, наладилось ли в ФНС все с программой АИС или сбой все еще продолжается.

Как показали результаты опроса, более половины бухгалтеров (58 %) продолжают сталкиваться с многочисленными проявлениями программного сбоя в ФНС.

48 % наблюдают то один глюк, то другой. 6 % получают странные требования, 4 % столкнулись с блокировкой счета и проблемами со сдачей отчетов.

А вот 41 % их коллег в последнее время сбоя не наблюдают. При этом 35 % опрошенных пессимистично полагают, что это временное затишье.

Напомним, недавно на Всероссийском налоговом форуме в Торгово-промышленной палате РФ было озвучено, что к 2021 году ФНС обещает завершить «бардак» и полностью наладить работу своих программ.