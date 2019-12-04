Работники хотят получить право на деление отпуска без учета мнения работодателя

Сейчас на основании статьи 125 ТК деление отпуска на части происходит по согласованию между работником и работодателем. При этом одна из частей отпуска не должна быть менее 14 дней.

Сами работники хотели бы изменить это правило. На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой требует разрешить деление отпуска по желанию работника без учета мнения работодателя.

Таким образом сотрудник сможет спокойно взять часть отпуска.

«Я предлагаю эти изменение, потому что работодатель часто отказывает делить работникам отпуск на 2 части, мотивируя это и тем, что лишняя работа, т.е. 2 раза насчитывать отпускные. Некоторым работникам удобно отдыхать 2 недели летом, и 2 недели зимой», — пишет автор предложения.