Нужен ли выходной 31 декабря

Новый год не за горами. Люди строят планы на встречу праздника. В этой связи звучат призывы сделать, наконец, 31 декабря выходным днем для всех россиян, чтобы не приходилось резать салаты после трудового дня.
В Госдуму внесен законопроект, который предписывает переносить выходные дни так, чтобы 31 декабря всегда был нерабочим.
А что думают об этом сами россияне?
Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас приять участие.
Расскажите нам, а будете ли вы работать в последний день уходящего года?