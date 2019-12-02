Нужен ли выходной 31 декабря

Новый год не за горами. Люди строят планы на встречу праздника. В этой связи звучат призывы сделать, наконец, 31 декабря выходным днем для всех россиян, чтобы не приходилось резать салаты после трудового дня.

В Госдуму внесен законопроект, который предписывает переносить выходные дни так, чтобы 31 декабря всегда был нерабочим.

А что думают об этом сами россияне?

Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас приять участие.

Расскажите нам, а будете ли вы работать в последний день уходящего года?