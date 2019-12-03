Отпуск в выходные: можно, но нельзя

Талантливый человек начнет все с нуля и заново сможет все построить. Нужно сейчас создавать дубль...
Некоторые умники просят скан паспорта директора с пропиской где живет. Якобы клиент, а вдруг это ...
Возьмите с него заявление что он просит выплатить заработную плату на его карту в первый рабочий ...
Показательное задержание....
В тексте статьи - никаких упоминаний о проектах. Четкое УТВЕРЖДЕНИЕ: "С 01 июля 2020 го...
Давно уже пора. А народ в таких случаях и спрашивать не надо....
Чушь, про покупку машины в другом регионе. Налог начисляется по месту регистрации (прописки) влад...
Мне везет с работодателями (ну кроме одного), все 31-го если был рабочий день отпускали, таким об...
А я вот решила что внешний жесткий под 1С наверное купля, когда возьму ноут. На работе у меня кст...
Из принципа покупаю теперь обувь у частников за наличку без кассового чека в полуподвале. Идеальн...
А я посмеялся, ведь часом ранее я написал под одной из статей, что там абсолютно недостоверная ин...
Но в статье то ни слова о том, что это проект. А стоит ссылка на вполне себе уже принятый Закон 3...
Хотя, если явление станет массовым, то, возможно
только данного пешехода, да и то только на промежуток времени...
Не надо мудрить с занятыми. Надо менять власть!!
Не зависит, проверено на различных машинах.
Я вот думаю, а есть не рекламные поверхностные статьи? Впрочем, за язык авторов никто не тянул, а...
Поздравляю редакцию Клерка. Вы большие молодцы!
Все новое всегда пугает. В облаке есть много плюсовЯ например купила новый ноут из-за того, что 1...
все-таки какая романтичная история у пары :) со скамейками, обменом жидкостями и прогулками по Нь...
Еще есть Миф 6. Что всеми этими предыдущими мифами заморачивается бухгалтер....
не согласна. куда уж больше
Есть тупые диры от "природы" объясняешь, чем чревато...а тебе в ответ, мне бух прибыль не увеличи...
"Фонд борьбы с коррупцией также утверждает, что у Аскер-заде есть 62-метровая яхта""В фонде отмет...
Это проект. Про него тут писали неоднократно. С большой долей вероятности будет принят...
Ни в коем случае нельзя регистрироваться как самозанятый. Какой может быть у налоговой план по са...
В феодальном обществе не нужны Само-обеспечивающие себя прослойки населения. Все должны зависеть...
Я же могу разорвать контракт с CEO только при согласии второго акционера....просто не получится...
Вот вы это откуда взяли? На сайте вообще редакторы есть? Или на сайт можно без проверки транслиро...
А чем вам закрытые вручную счета не угодили?Закрывала раньше в небольшом ООО, никаких проблем ни ...