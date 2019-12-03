Отпуск в выходные: можно, но нельзя

По взаимному согласию работника и работодателя часть отпуска можно использовать исключительно по выходным. Об этом сообщает Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Напомним, ранее Минтруд высказывал другого мнения. В письме № 14-2/ООГ-9754 от 07.12.2018 сообщается, что отпуск исключительно в выходные дни — это противозаконно.