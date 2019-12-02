«СКБ Контур» выпустил сервис для работы с маркированным товаром

«СКБ Контур» выпустил веб-сервис «Контур.Маркировка», который подойдет производителям, импортерам и поставщикам для автоматизации маркировочных процессов и обмена данными с ГИС МТ «Честный ЗНАК». Он пригодится для заказа цифровых кодов.

Производители и импортеры заказывают коды маркировки в ГИС МТ «Честный ЗНАК» и наносят их на товар. Чтобы промаркировать весь товар, нужно много кодов: сотни и тысячи. Чтобы упростить процесс заказа большого количества кодов, в сервисе предусмотрена загрузка файлов xls/csv. Если заказов много, в них можно оставлять комментарии с указанием поставщика, бренда или другой информации. Это поможет ориентироваться в заказах.

Через «Контур.Маркировку» можно заказать коды для новых товаров и для остатков — тех товаров, которые выпустили до внедрения новых правил. Согласно постановлению Правительства РФ заказанные, но не напечатанные коды хранятся в системе маркировки «Честный ЗНАК» 60 рабочих дней. «Контур.Маркировка» предупреждает об окончании срока действия кода. Кроме того, в «Контур.Маркировке» полученные коды можно скачать и распечатать.

Пользователям доступны удобные шаблоны этикеток. Можно загрузить УПД и через терминал сбора данных (ТСД) наполнить его кодами маркировки.

Также новый сервис поможет сверить информацию в УПД с фактической поставкой во время отгрузки и приемки маркированного товара. А еще предупредит, если есть расхождения между документами и фактической поставкой. На этот случай предусмотрена возможность прямо через сервис запросить корректировку и уточнения у партнера.

Правительство России вводит обязательную маркировку разных товарных категорий. Уже запущена маркировка шуб, табака и обуви. До 1 марта 2020 года участники оборота маркируют остатки обуви, которые хранятся на складах производителей, оптовиков и в розничных магазинах. С 1 марта 2020 года оборот немаркированной обуви запрещен.