Клерк.Ру

Вступила в силу обязательная маркировка духов, шин и одежды

С 1 декабря расширен список товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

Теперь обязательная маркировка введена для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и фотовспышек, постельного белья, а также некоторых видов одежды: пальто, куртки, ветровки, изделия из кожи и т.п.

Полный список товаров со сроками начала обязательной маркировки утверждены Правительством РФ (распоряжение от 28.04.2018 № 792-р):

Наименование группы товаров

Код ОКПД 2

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок введения обязательной маркировки

1.

 Табачная продукция

12.00.11

2402

1 марта 2019 г.

2.

 Духи и туалетная вода

20.42.11

3303 00

1 декабря 2019 г.

3.

 Шины и покрышки пневматические резиновые новые

22.11.11

22.11.12

22.11.13

22.11.14

22.11.15

22.11.20

4011

1 декабря 2019 г.

4.

 Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи

14.11.10

4203 10 000

1 декабря 2019 г.

5.

 Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек

14.14.13

6106

1 декабря 2019 г.

6.

 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков

14.13.21

6201

1 декабря 2019 г.

7.

 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек

14.13.31

6202

1 декабря 2019 г.

8.

 Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное

13.92.13

13.92.14

6302

1 декабря 2019 г.

9.

 Обувные товары

15.20.11

15.20.12

15.20.13

15.20.14

15.20.21

15.20.29

15.20.31

15.20.32

32.30.12

6401

6402

6403

6404

6405

1 июля 2019 г.

10.

 Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки

26.70.12

26.70.14

26.70.17

26.70.19

9006

1 декабря 2019 г.

11.

 Молочная продукция

10.51.11

10.51.12

10.51.21

10.51.22

10.51.30

10.51.40

10.51.51

10.51.52

10.51.55

10.51.56

10.52.10

0401

0402

0403

0404

0405

0406

2105 00

2202 99 910 0

2202 99 950 0

2202 99 990 0

1 июня 2020 г.

Общие правила обязательной маркировки утверждены Постановлением Правительства от 26.04.2019 № 515. А вот правила маркировки конкретных товаров до сих пор не приняли, есть только их проекты, которые внесли в Кабмин.

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Запрет на производство и импорт немаркированных духов должен наступить 1 октября 2020 года, по шинам – 1 ноября 2020 года, по товарам легкой промышленности – 1 января 2021 года. По фотокамерам и фотовспышкам – 1 октября 2020 года.

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