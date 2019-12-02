Вступила в силу обязательная маркировка духов, шин и одежды

С 1 декабря расширен список товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
Теперь обязательная маркировка введена для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и фотовспышек, постельного белья, а также некоторых видов одежды: пальто, куртки, ветровки, изделия из кожи и т.п.
Полный список товаров со сроками начала обязательной маркировки утверждены Правительством РФ (распоряжение от 28.04.2018 № 792-р):
Наименование группы товаров
Код ОКПД 2
Код ТН ВЭД ЕАЭС
Срок введения обязательной маркировки
1.
|Табачная продукция
12.00.11
2402
1 марта 2019 г.
2.
|Духи и туалетная вода
20.42.11
3303 00
1 декабря 2019 г.
3.
|Шины и покрышки пневматические резиновые новые
22.11.11
22.11.12
22.11.13
22.11.14
22.11.15
22.11.20
4011
1 декабря 2019 г.
4.
|Предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи
14.11.10
4203 10 000
1 декабря 2019 г.
5.
|Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек
14.14.13
6106
1 декабря 2019 г.
6.
|Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков
14.13.21
6201
1 декабря 2019 г.
7.
|Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек
14.13.31
6202
1 декабря 2019 г.
8.
|Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное
13.92.13
13.92.14
6302
1 декабря 2019 г.
9.
|Обувные товары
15.20.11
15.20.12
15.20.13
15.20.14
15.20.21
15.20.29
15.20.31
15.20.32
32.30.12
6401
6402
6403
6404
6405
1 июля 2019 г.
10.
|Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
26.70.12
26.70.14
26.70.17
26.70.19
9006
1 декабря 2019 г.
11.
|Молочная продукция
10.51.11
10.51.12
10.51.21
10.51.22
10.51.30
10.51.40
10.51.51
10.51.52
10.51.55
10.51.56
10.52.10
0401
0402
0403
0404
0405
0406
2105 00
2202 99 910 0
2202 99 950 0
2202 99 990 0
1 июня 2020 г.
Запрет на производство и импорт немаркированных духов должен наступить 1 октября 2020 года, по шинам – 1 ноября 2020 года, по товарам легкой промышленности – 1 января 2021 года. По фотокамерам и фотовспышкам – 1 октября 2020 года.