Не все иностранцы смогли заполнить наши платежки при уплате «налога на Google»

Иностранные компании, предоставляющие электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google». .

О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты. С 2019 г. иностранные компании должны платить НДС за услуги, оказанные не только населению, но и российскому бизнесу. Для этого им пришлось встать на учет в ФНС.

На налоговый учет в России встали более 2000 компаний.

Проблема в том, что иностранные компании уплачивают налог со своих счетов в зарубежных банках, а в стандартных формах платежных поручений по системе SWIFT («свифтовках») не предусмотрено такое количество цифр, как в корреспондентских счетах в России и кодах бюджетной классификации (КБК) — по 20 цифр в каждом. В формах для заполнения просто не хватает места для такого количества цифр. А российские банки отклоняют налоговые платежи из-за отсутствия необходимых реквизитов.

Некоторым компаниям удается осуществить платеж только после нескольких попыток. Многие иностранные компании, имеющие российские подразделения, передают функцию по оплате налога своим местным коллегам.

У крупных банков есть инструкции по заполнению всех полей для налоговых платежей в России. В частности, Сбербанк разместил инструкцию на русском языке по заполнению налоговых платежей для банков, включая иностранные. «При необходимости клиентам направляется англоязычная версия», — пояснили в банке. Если от клиента приходит платежное поручение с неполными налоговыми реквизитами или ошибками, клиенты могут получить оперативную консультацию по порядку заполнения, заверили в Сбербанке.

Как сообщили РБК в Казначействе, вопрос относится к компетенции ФНС. В пресс-службе ФНС сообщили, что «данный вопрос не подпадает под взаимоотношения налоговых органов с налогоплательщиками».