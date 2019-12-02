ЦБ будет следить за компютерами и смартфонами клиентов

ЦБ планирует создать межбанковскую систему оценки компьютеров и гаджетов, с которых компании проводят платежи и переводы, для отслеживания сомнительных операций.

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов, пишет РБК.

Каждое устройство получает идентификатор. Например, если у разных клиентов совпадают номера устройств, банк относит их к клиентам с повышенным уровнем риска. Однако сейчас единой базы таких устройств нет.

Еще в апреле 2018 г. регулятор обязал банки анализировать устройства, с которых клиенты переводят деньги. Проект по созданию единой базы под названием «Анализ технических устройств» пилотировался банками все лето, но «без энтузиазма», сообщил один из собеседников РБК, отмечая, что параметры системы для слежения за устройствами клиентов — юридических лиц пока не определены

Сейчас проект находится на рестарте, подтверждает второй источник: оператором платформы должен стать ЦБ, который будет получать информацию от банков, обрабатывать ее и в определенном объеме делиться со всеми кредитными организациями. Например, ЦБ будет анализировать действия клиентов, которые совершаются на их устройствах, и на основе этих данных присваивать им уровень риска: низкий, умеренный или высокий. В свою очередь, банки смогут видеть эту информацию и в зависимости от степени риска контролировать операции, совершаемые клиентами.

Создание единой системы позволит судам и правоохранительным органам истребовать сведения об устройствах, с которых проводились банковские операции, эта информация может стать доказательством в налоговых спорах о дроблении бизнеса и антимонопольных расследованиях по картельным сговорам.